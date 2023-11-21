«Мы называем имена предателей»: Бородин о Пугачевой, Меладзе, Козловском

Руководитель Фонда по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин рассказал в интервью NEWS.ru, что инициирует внесение Госдумой поправок в закон об иноагентах. По его мнению, эти изменения в случае принятия позволят запретить иноагентам въезд в Россию. Как еще Фонд будет противостоять «предателям» из числа деятелей культуры, признает ли Бородин поражение в суде от актера Данилы Козловского, какие претензии у него к Лие Ахеджаковой и Алле Пугачевой — в материале NEWS.ru.

© NEWS.ru/Global Look Press/ТАСС

Почему Бородина называют адвокатом Собчак

Видео дня

— В некоторых СМИ вас называют адвокатом Ксении Собчак. Это ошибка?

— Ошибки нет. Два дня мы работали по договоренности с Ксенией Анатольевной, защищая ее в нашумевшей истории со схиигуменом Сергием. Отчасти благодаря нам возбудили уголовное дело против Сергия. Нет, она мне не платила как юристу, я ей помогал безвозмездно по ее просьбе, есть вся переписка. Это обычная практика адвокатов — помогать известному человеку в обмен на пиар, скажем так. Ксения осталась довольна проделанной работой, по крайней мере, претензий ранее не высказывала.

Но вот после того, как наша организация стала писать обращения по деятелям культуры с просьбами о проверках, ее отношение к нам резко изменилось. Теперь она в своих роликах называет меня чуть ли не «главным доносчиком в России», клеймо такое поставила.

— Она не пыталась выйти с вами на диалог по этому поводу?

— Нет. Один раз написала: мол, зачем вы называете себя моим адвокатом? Я понял для себя так: Ксения Собчак имеет отношение к той тусовке, против которой мы боремся. Эти люди, видимо, начали ей жаловаться и просить урезонить «своего адвоката». Собчак начинает открещиваться: «Это не мой адвокат». Но — повторюсь — два дня мы работали.

— Какая она — Ксения Собчак — вне камер?

— Нормальный человек. Но мы понимаем, что у нее свои взгляды на происходящее в нашей стране.

NEWS.ru

— После истории пересечения Ксенией границы России и Белоруссии у вас не возникло желания инициировать и ее проверку?

— Я думаю, люди и без меня поняли, какая у нее позиция и с кем она. И я сделал для себя выводы. Особенно после публичного обнаружения у нее израильского гражданства, от наличия которого она ранее неоднократно так же публично открещивалась. Может ли она быть иноагентом? Что вообще означает этот статус: доказанный факт получения человеком иностранного финансирования. Те, кто контролирует эти процессы, проверяют досконально.

— То есть у Собчак инофинансирования не нашли?

— Я думаю, что никто не искал.

«Дудь — это агент спецслужб, мы проводили расследование»

— Почему вы пишете обращения с просьбой о проверках именно деятелей культурны? А не, например, крупных чиновников, к которым у общества может быть еще больше вопросов, чем к Козловскому или Пугачевой?

— Скажу прямо, как есть: мы, наверное, единственная организация в стране, которая не побоялась открыто сказать людям в лицо о том, что они предатели. А это люди не простые. У них есть административный ресурс.

Пугачевой вы видели, кто целовал руки во время ее очередного приезда в Россию. Она имеет отношение к семье Бориса Ельцина, была при нем серым кардиналом. «Держала» шоу-бизнес, без ее ведома ни один артист не мог выйти на большую сцену. Ни один!

У всех этих деятелей культуры есть и административный ресурс, и связи, и деньги. А мы единственные не побоялись публично выступить против них. Я думаю, что мы заслужили как минимум уважение в обществе. А не заголовки в прессе, о том, что мы якобы «доносчики». Я помогаю Донбассу с 2014 года. Брат мой родной воюет на СВО. Наша позиция понятна — моей семьи и нашей организации. И мы понимаем то, что происходит во внешней политике и во внутренней.

— Вы не ответили. Почему пишете обращения на деятелей культуры? И, например, не потребовали проверить или задержать выехавшего из России Анатолия Чубайса?

— К Чубайсу, я думаю, должны были возникнуть вопросы у других структур. Мы же работаем по артистам и мелким чиновникам. Да, я тоже считаю, что надо было Чубайса задержать и арестовать показательно. Аналогичный вопрос — почему выпустили из России даже тех, кто уже имеет статусы иноагентов? Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru) и остальных. Это ведь не в моей компетенции, не в компетенции Фонда.

Кто такой Дудь? Он работает на иностранную разведку. Конкретно деньги ему поступают из связанного с ЦРУ Фонда Сороса, мы же проводили расследование. То есть он — один из врагов России. И не скрывает свои связи и настроения, по недавнему интервью с Вадимом и Викторией Цыгановыми мы видели его вопросы и реплики.

— А к самим Цыгановым после упомянутого интервью у вас не возникли вопросы?

— Возникли. Я не понимаю, как можно идти на интервью к человеку, который откровенно прозападный и никогда не скрывал своей позиции? Как думаете, они пошли туда бесплатно или за деньги — это мой второй вопрос. И почему артистка, которая называет себя патриоткой России, садится за один стол с предателем нашей страны?

Почему на самом деле Данила Козловский не поехал в Донбасс

— По вашим обращениям отменены концерты Алексея Кортнева и Дианы Арбениной в ряде российских регионов. Считаете это победой?

— Я считаю, да. У одного и второй были определенные высказывания с критикой СВО и политики нашего государства в СМИ и интернете. И ребята, которые сейчас воюют за нашу страну, понимают, что та же Арбенина за все время ни разу не приехала в зону СВО. Многие артисты приезжают с концертами, она — ни разу.

— Даниле Козловскому вы суд о защите чести, достоинства и деловой репутации, тем не менее, проиграли.

— Это не проигрыш. Мы подали на апелляцию. Вот и посмотрим дальше.

— Вы сказали, что у звезд есть «административный ресурс». Вам угрожали сами знаменитости или их представители?

— Это происходит регулярно. И угрозы звучат, и пытаются договориться. За того же Меладзе большие люди просили: «Валера — наш человек». Я ответил, что если он выступает против нашей страны, то «он не наш».

Приходил человек от Козловского за месяц до суда. Он просил, чтобы я встретился с Данилой для беседы. Я ответил так: если Козловский готов со мной ехать на СВО и открыто заявить о своей поддержке Донбасса, в таком случае я с ним встречусь. Других вариантов быть не может. Козловский на СВО не поехал, и встреча не состоялась. Прикрывался дочерью — якобы из-за нее уезжал в Штаты и не может поехать на СВО. На самом деле причина в другом, на мой взгляд.

Партнером Козловского по всем фильмам был Роднянский (кинопродюсер Александр Роднянский внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — друг Зеленского. В России признан иноагентом, на него возбуждены уголовные дела. Сын Роднянского работает в правительстве Зеленского. Ну и мы понимаем, почему Козловский никогда не поедет на СВО.

Я пригласил бы также съездить в Донбасс открыто Константина Эрнста, Федора Бондарчука, Константина Хабенского. Многих. Вот через вас открыто приглашаю. Поедут ли? Ну не знаю.

NEWS.ru

«Пугачева прилетала в Москву хлопотать за мужа-иноагента»

— К Ани Лорак у вас вопросы отпали — судя по тому, что вы дали интервью в ее поддержку и даже лично посетили ее концерт в Москве.

— Мы действительно инициировали ряд проверок в отношении нее. Ее проверяли. И как бы ничего не нашли. За ее лояльность поручился Песков (об этом сообщал в эфире своей авторской программы режиссер Никита Михалков. — NEWS.ru). Но ладно Лорак. А, например, Ахеджакова?! Она открыто поддерживала тех, кто сегодня объявлен иноагентами, позволяла себе антироссийские высказывания в прессе, ее видели в Германии с флагом Украины... Ее не привлекли даже по административной статье.

И ведь она не просто бабушка. А известный человек. Журналисты ее цитируют, люди читают. В том числе благодаря ей потом ребята молодые уезжают из России. Я в Турции был и общался с релокантами, задавал им вопрос: «Ну чего вы убежали?» Все как один отвечают: мол, артисты же сказали, что будет совсем плохо в нашей стране. Сдуру взял чемодан и побежал. Мы готовы заниматься их возвращением. Мы же не пишем обращения на этих несчастных, на айтишников. А лидеров общественного мнения надо привлекать.

Пугачева сколько наговорила. Мы просили ее привлечь. Ее недавнее возвращение, на мой взгляд, должно было выглядеть так: как только приземлилась, ее под белы рученьки принимают органы дознания — а дальше беседа происходит в другом месте. Но нет — она беспрепятственно прилетает, затем так же улетает. Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) может въехать в страну, и ничего ему не будет. И в этом проблема. Ответственность должна быть — а они не привлечены. Ни Ахеджакова, ни Пугачева, ни Меладзе, ни Козловский.

— И что вы предлагаете?

— Скажу вам — об этом уже можно писать — в настоящее время наш Фонд готовит предложения о поправках к закону об иноагентах. Чтобы по получению статуса становились невъездными в Россию. Да, мы выходим с такой инициативой на Государственную думу. Почему, вы полагаете, Пугачева прилетала в Россию? Переговоры вела — снять статус иноагента с ее мужа. Она же понимает, что если эти поправки будут приняты, то Галкин точно в Россию больше никогда не въедет. И это будет справедливо.

NEWS.ru

«Ахеджакова писала на меня жалобы и пыталась давить»

— Некоторые артисты, ранее высказывавшиеся против спецоперации, впоследствии посещали раненых в госпиталях и передовой. Считаете, они искренни?

— Нет, не считаю. Наоборот. Это стало даже дурной модой: что-то плохое сказал — пошел хейт. А потом такой артист едет на передовую выступать: вроде бы как осознал. Например, Рома Зверь. Критикует СВО — мы пишем обращение о проверке его высказываний на предмет дискредитации нашей армии. Он тут же едет на передовую и как бы «кается». В искренность я не верю, чистой воды хайпожорство.

— СМИ написали о лишении вас адвокатского статуса. Это правда? Может ли это быть местью за вашу позицию?

— Это странная история. Поскольку официально о лишении адвокатского статуса меня до сих пор никто не уведомил. Хотя я допускаю мысль, что Ахеджакова на меня писала жалобы и «надавила» своим ресурсом. Но даже если произойдет [лишение статуса], то это отменится решением Федеральной палаты адвокатов.