Собчак высказалась о наряде за почти миллион рублей фразой «могу себе позволить»

Российская телеведущая Ксения Собчак высказалась о наряде за почти миллион рублей фразой «могу себе позволить». Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Собчак высказалась о наряде за почти миллион рублей фразой «могу себе позволить»
© РИА Новости

Известно, что 42-летняя журналистка посетила премьеру сериала в черных брюках люксового бренда Schiaparelli с высокой посадкой и золотыми пуговицами, стоимость которых составляет 4,9 тысячи евро (около 500 тысяч рублей). Кроме того, Собчак надела туфли с золотыми пальцами той же марки, взяла с собой небольшую сумку с застежкой в виде золотого носа за 3,9 тысячи евро (около 400 тысяч рублей), а также дополнила образ массивной моносерьгой Dries Van Noten за 345 евро (около 30 тысяч рублей).

Данная информация распространилась в СМИ. В связи с этим телезвезда решила ответить по поводу своего дорогостоящего наряда.

«Я, простите, не чиновница с зарплатой 50 тысяч в месяц. Одно мое выступление стоит несколько миллионов, так что уж как-нибудь могу себе штаны хоть с золотыми пуговицами позволить», — заявила она.

Ранее Ксению Собчак обвинили в плагиате после запуска нового мерча. Журналистка представила оверсайз-худи розового цвета со словами «это худи мне муж купил». Аналогичная фраза также присутствует в песне рэперши Инстасамки «Муж купил». В свою очередь, дизайнер Егор Лесников опубликовал снимок толстовки своего производства, на которой также напечатана фраза Muzh Kupil. По его мнению, знаменитость украла дизайн худи для создания собственного мерча.

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