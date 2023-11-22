Портниха Пугачевой об артистке: «Алла тоже несчастный человек»

Портниха Алла Пугачевой Любовь Аксенова призналась, что исполнительница нередко выступала на концертах в ущерб своему здоровью. Ее слова передает kp.ru.
"Алла тоже несчастный человек. Она вкалывала как папа Карло. Говорила директору: "Зачем нам еще один концерт?", - вспомнила Аксенова.
По словам дизайнера, Пугачева долго жаловалась на сильную боль в левой ноге - певица не могла на нее наступать.
"Перед концертом бросала обувь и босиком ходила по сцене. А я эту обувь караулила. Мне было больно наблюдать за этим", - призналась портниха.
В конце октября Аксенова заявляла, что Пугачева тоскует по России.
По словам Аксеновой, у исполнительницы остались на родине хорошие и верные друзья, с которыми Пугачева поддерживает общение. В близкий круг Примадонны входит несколько человек.
Портниха Пугачевой также добавила, что певица может вернуться в Россию, если ее поклонники сделают программу на ТВ, где публично озвучат подобную просьбу
. "Ей будут приятны такие слова. Тем более, что Алла всегда уважала своих поклонников. И всегда знала о том, что ее сделал народ", - заявила Аксенова.
11 ноября Алла Пугачева написала в Instagram о любви к российскому народу.