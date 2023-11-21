Убийство мужа, переезд в Киев, разлад с семьей: где сейчас Мария Максакова*
Оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова* (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) имела успешную карьеру в России, однако шесть лет назад все изменилось. Где сейчас артистка, как получила статус иноагента и почему критикует российских звезд?
Чем Максакова занималась в России
В 18 лет будущая артистка, дочь актрисы Людмилы Максаковой, поступила на факультет академического вокала «Гнесинки», где позднее окончила и аспирантуру. Для совершенствования своего мастерства Максакова обращалась к японской певице Мивако Матсумото и итальянскому педагогу Кати Риччиарелли.
Артистка дебютировала на сцене в театре «Новая опера» в спектакле «Снегурочка». После этого Максакову пригласили в Большой театр, однако зрителям она знакома как солистка Мариинки — она исполняла партии в «Свадьбе Фигаро», «Плаще», «Левше», «Войне и мире». Кроме того, оперная дива записала пластинку Mezzo? Soprano?.
В 2011 году артистка стала депутатом Госдумы VI созыва от партии «Единая Россия» («ЕР») и вошла в комитет по культуре. Максакова поддерживала политику президента РФ Владимира Путина и называла «ЕР» единственной реальной политической силой в стране.
С 2016 года Максакова работала в «Гнесинке», но после отъезда в Киев в 2017 году ее уволили за прогулы. Тогда же Максакову исключили из партии «Единая Россия» в связи с нарушением законодательства о политических партиях, а именно за сокрытие двойного гражданства в предвыборных документах в 2011 и 2016 годах, а также за нарушение партийного устава.
Почему Максакова уехала на Украину
Не переизбравшись в Госдуму, певица вместе со своим мужем, депутатом КПРФ Денисом Вороненковым, уехала в Киев. В 2016 году у пары родился сын Иванко.
Через несколько месяцев супруга певицы застрелили в центре столицы Украины. По результатам расследования Генеральной прокуратуры Украины, бывший гражданский супруг Максаковой Владимир Тюрин был назван организатором убийства Вороненкова, но это не было доказано.
В одном из первых интервью на Украине певица отзывалась о России как о стране, где неприемлема критика в адрес власти, и заявила, что не может жить в государстве, которое требует полной лояльности. В октябре 2017 года в телевизионном интервью журналисту Айдеру Муждабаеву, Максакова принесла извинения перед украинцами и крымскими татарами за голосование за включение Крыма в состав России в марте 2014 года. Позже она утверждала, что в голосовании не участвовала, поскольку не присутствовала на заседании.
В январе 2021 года Максакова приезжала Россию, но затем вернулась на Украину. В том же году певица выступила на передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир» с обращением к своей дочери Людмиле. Знаменитость признала, что находится в бедственном финансовом положении, а ее дочь от бизнесмена Владимира Тюрина пытается отсудить у нее квартиру.
Позднее Максакова в беседе с NEWS.ru прокомментировала решение суда первой инстанции, согласно которому должна отдать квартиру на Пресненской набережной в Москве своим старшим детям. Артистка также обратилась за помощью к Путину, объяснив, что боится за свою жизнь.
После отъезда на Украину мать Марии, Людмила Максакова отказалась от общения с дочерью, восприняв поступок певицы как предательство. В феврале 2022 года экс-депутат жаловалась, что мать не интересуется ее жизнью.
Как Максакова стала иноагентом
В мае 2023 года Минюст признал оперную певицу иностранным агентом. По данным ведомства, она «призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению государственной власти в Российской Федерации, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также распространяла для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами».
Кроме того, в октябре 2023 года Telegram-канал SHOT сообщил, что Максаковой грозят обвинения в содействии терроризму и публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ. Статья грозила певице из-за интервью, вышедшего в латвийских СМИ, в котором она попросила западных союзников дать Украине немецкие ракеты Taurus и американские ATACMS. В интервью Максакова также пожелала ВСУ победы по итогам конфликта. Наказание за содействие терроризму предполагает до 15 лет заключения.
Как Максакова относится к российским звездам
Артистка после начала СВО начала активно критиковать звезд российской эстрады. Например, в марте, Максакова назвала оперную певицу Любовь Казарновскую профнепригодной. В мае высмеивала актрису Татьяну Васильеву за пластическую операцию. Оперная певица также прошлась по внешности певицы Ларисы Долиной.
Народную артистку России Надежду Бабкину Максимова назвала кентавром. Она уличила певицу не только в фальшивом пении, но и в том, что та заразила коллег по «Модному приговору» коронавирусом, который они тяжело перенесли, что сказалось на внешности и историка моды Александра Васильева, и журналистки Эвелины Хромченко.
Также Максакова пристыдила певца Валерия Меладзе за отсутствие четкой позиции по российской военной операции на Украине. Ее разозлило, что артист выступает для русскоязычной публики за границей. При этом оперная певица активно поддерживает уехавших из России звезд.