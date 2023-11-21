Убийство мужа, переезд в Киев, разлад с семьей: где сейчас Мария Максакова*

Оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова* (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) имела успешную карьеру в России, однако шесть лет назад все изменилось. Где сейчас артистка, как получила статус иноагента и почему критикует российских звезд?

Чем Максакова занималась в России

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В 18 лет будущая артистка, дочь актрисы Людмилы Максаковой, поступила на факультет академического вокала «Гнесинки», где позднее окончила и аспирантуру. Для совершенствования своего мастерства Максакова обращалась к японской певице Мивако Матсумото и итальянскому педагогу Кати Риччиарелли.

Артистка дебютировала на сцене в театре «Новая опера» в спектакле «Снегурочка». После этого Максакову пригласили в Большой театр, однако зрителям она знакома как солистка Мариинки — она исполняла партии в «Свадьбе Фигаро», «Плаще», «Левше», «Войне и мире». Кроме того, оперная дива записала пластинку Mezzo? Soprano?.

В 2011 году артистка стала депутатом Госдумы VI созыва от партии «Единая Россия» («ЕР») и вошла в комитет по культуре. Максакова поддерживала политику президента РФ Владимира Путина и называла «ЕР» единственной реальной политической силой в стране.

С 2016 года Максакова работала в «Гнесинке», но после отъезда в Киев в 2017 году ее уволили за прогулы. Тогда же Максакову исключили из партии «Единая Россия» в связи с нарушением законодательства о политических партиях, а именно за сокрытие двойного гражданства в предвыборных документах в 2011 и 2016 годах, а также за нарушение партийного устава.

Почему Максакова уехала на Украину

Не переизбравшись в Госдуму, певица вместе со своим мужем, депутатом КПРФ Денисом Вороненковым, уехала в Киев. В 2016 году у пары родился сын Иванко.

Через несколько месяцев супруга певицы застрелили в центре столицы Украины. По результатам расследования Генеральной прокуратуры Украины, бывший гражданский супруг Максаковой Владимир Тюрин был назван организатором убийства Вороненкова, но это не было доказано.

В одном из первых интервью на Украине певица отзывалась о России как о стране, где неприемлема критика в адрес власти, и заявила, что не может жить в государстве, которое требует полной лояльности. В октябре 2017 года в телевизионном интервью журналисту Айдеру Муждабаеву, Максакова принесла извинения перед украинцами и крымскими татарами за голосование за включение Крыма в состав России в марте 2014 года. Позже она утверждала, что в голосовании не участвовала, поскольку не присутствовала на заседании.

В январе 2021 года Максакова приезжала Россию, но затем вернулась на Украину. В том же году певица выступила на передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир» с обращением к своей дочери Людмиле. Знаменитость признала, что находится в бедственном финансовом положении, а ее дочь от бизнесмена Владимира Тюрина пытается отсудить у нее квартиру.

Позднее Максакова в беседе с NEWS.ru прокомментировала решение суда первой инстанции, согласно которому должна отдать квартиру на Пресненской набережной в Москве своим старшим детям. Артистка также обратилась за помощью к Путину, объяснив, что боится за свою жизнь.

После отъезда на Украину мать Марии, Людмила Максакова отказалась от общения с дочерью, восприняв поступок певицы как предательство. В феврале 2022 года экс-депутат жаловалась, что мать не интересуется ее жизнью.

Как Максакова стала иноагентом

В мае 2023 года Минюст признал оперную певицу иностранным агентом. По данным ведомства, она «призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению государственной власти в Российской Федерации, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также распространяла для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами».

Кроме того, в октябре 2023 года Telegram-канал SHOT сообщил, что Максаковой грозят обвинения в содействии терроризму и публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ. Статья грозила певице из-за интервью, вышедшего в латвийских СМИ, в котором она попросила западных союзников дать Украине немецкие ракеты Taurus и американские ATACMS. В интервью Максакова также пожелала ВСУ победы по итогам конфликта. Наказание за содействие терроризму предполагает до 15 лет заключения.

Как Максакова относится к российским звездам

Артистка после начала СВО начала активно критиковать звезд российской эстрады. Например, в марте, Максакова назвала оперную певицу Любовь Казарновскую профнепригодной. В мае высмеивала актрису Татьяну Васильеву за пластическую операцию. Оперная певица также прошлась по внешности певицы Ларисы Долиной.

Народную артистку России Надежду Бабкину Максимова назвала кентавром. Она уличила певицу не только в фальшивом пении, но и в том, что та заразила коллег по «Модному приговору» коронавирусом, который они тяжело перенесли, что сказалось на внешности и историка моды Александра Васильева, и журналистки Эвелины Хромченко.