Шнурова обязали выплатить блогеру 60 тысяч рублей

Певец Сергей Шнуров должен выплатить блогеру Александру Попову 60 тысяч рублей за незаконное использование в клипе "Наша экономика" фотографии Sukhoi Superjet 100. Соответствующее решение вынес 21 ноября Девятый арбитражный апелляционный суд.

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Попов подал иск к Шнурову 1 июня 2023 года. Изначально блогер потребовал с музыканта 1,4 млн рублей: 1,2 млн рублей - за использование снимка и 200 тысяч рублей - в качестве компенсации морального вреда.

На судебных заседаниях истец доказал, что снимок, который появляется в клипе, был сделан им еще в 2013 году и тогда же размещен в авторском блоге.

Сам клип редакция не может продемонстрировать из-за обилия нецензурной лексики, которой знаменито творчество Сергея Шнурова. Но отметим, что сюжет клипа строится на пародии на телевизионный репортаж с завода. И Шнуров стоит на фоне того самого снимка со сборочных работ отечественного самолета.

22 августа Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск частично - 20 тысяч рублей блогеру присудили за появление фотографии в клипе, 20 тысяч - за этот же снимок на обложке сингла и еще в 20 тысяч суд оценил моральные страдания Попова.