Поклонники Беллы Хадид рагромили бутики Dior по всему миру

Поклонники супермодель Беллы Хадид устроили погромы в бутиках Dior
Поклонники супермодель Беллы Хадид устроили погромы в бутиках Dior по всему миру. Видео с людьми, врывающимися в двери магазинов появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Толпы людей начали приходить к бутикам с флагами Палестины и наклейками, чтобы выразить свое недовольство по замене супермодели Беллы Хадид на манекенщицу Май Тагер. Поклонников пытались остановить охранники бренда, однако не во всех магазинах это удалось. Случаи произошли в нескольких городах Европы.
В середине октября семья Хадид пожаловалась на негатив, поступающий в их адрес из-за поддержки Палестины в конфликте ХАМАС и Израиля. Предприниматель Мохамед Хадид, его жена Йоланда и их дети-модели Джиджи, Белла и Анвар Хадид регулярно получают сообщения, которые заставляют их переживать за свое благополучие. Семейству регулярно пишут по электронной почте, в социальных сетях и в смс после слива данных семьи. Все члены семьи сменили номера телефонов, а Мохамед Хадид хочет обратиться с жалобой в ФБР.
В ноябре бренд Dior принял решение заменить модель палестинского происхождения Беллу Хадид на израильскую манекенщицу Май Тагер. При этом подробности такой замены руководство ретейлера не раскрыло. Модель также сохранила молчание. После этого в социальных сетях завирусился хештег #BoycottDior (Бойкотируем Dior) и начали появляться негативные комментарии.