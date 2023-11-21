Поклонники Беллы Хадид рагромили бутики Dior по всему миру

Поклонники супермодель Беллы Хадид устроили погромы в бутиках Dior по всему миру. Видео с людьми, врывающимися в двери магазинов появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Толпы людей начали приходить к бутикам с флагами Палестины и наклейками, чтобы выразить свое недовольство по замене супермодели Беллы Хадид на манекенщицу Май Тагер. Поклонников пытались остановить охранники бренда, однако не во всех магазинах это удалось. Случаи произошли в нескольких городах Европы.

В середине октября семья Хадид пожаловалась на негатив, поступающий в их адрес из-за поддержки Палестины в конфликте ХАМАС и Израиля. Предприниматель Мохамед Хадид, его жена Йоланда и их дети-модели Джиджи, Белла и Анвар Хадид регулярно получают сообщения, которые заставляют их переживать за свое благополучие. Семейству регулярно пишут по электронной почте, в социальных сетях и в смс после слива данных семьи. Все члены семьи сменили номера телефонов, а Мохамед Хадид хочет обратиться с жалобой в ФБР.