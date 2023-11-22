Запашный заявил, что не нужно запрещать Пугачевой выступать за свои деньги

"Это просто, грубо говоря, формирование позиции. То есть она сторонник той точки зрения, имеет на это право. Она яркий либерал, она считает, что все хорошее - на Западе. Ну и дай бог ей дорогу. Просто не давать возможность здесь ей пользоваться ресурсом, а дальше просто информировать", - заявил Запашный.