Известный музыкант сравнил Кремль с Голливудом

«Голливуд похож на Кремль. И в Лос-Анджелесе много геев, примерно столько же, сколько в Москве телефонных мошенников», — убежден он. Музыкант добавил, что более чем за 20 лет жизни в российской столице ему так и не удалось принять этот город. «Да это и невозможно. Как можно принять океан? В нем можно только утонуть», — отметил лидер «Ундервуда».