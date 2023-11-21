Адель тайно вышла замуж

Певица Адель спровоцировала слухи о своем замужестве, будучи гостьей на комедийном шоу Алана Карра в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Daily Mail.

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«Адель была в зале. И когда Алан спросил у зрителей, женился ли кто-нибудь недавно, то она выкрикнула: «Я», — рассказал изданию один из зрителей.

Другой зритель подтвердил признание Адель, отметив, что исполнительница вела себя непринужденно в зале и была без охраны.

При этом еще в конце сентября певица на очередном концерте в Лас-Вегасе проговорилась о возможной свадьбе. Адель отмечала, что уже замужем, ее муж находится среди гостей. Она не назвала имени своего избранника, однако известно, что певица уже два года встречается с баскетбольным агентом Ричем Полом.

В сентябре 2022 года в прессу уже просачивались слухи о возможной свадьбе Адель — тогда журналисты разглядели в ее доме книгу с фамилией мужа во множественном числе — The Pauls.