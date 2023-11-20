Боня высказалась о появлении скандального фото после пластики
Модель Виктория Боня рассказала, что перед пластической операцией подписала документ, регулирующий взаимоотношения с клиникой. Об этом пишет РЕН ТВ.
Ранее в СМИ распространились фотографии лица теледивы, сделанные перед, во время и после операции. Предположительно, их распространил хирург, который делал операцию, с тем, чтобы показать свое искусство.
Блогер пояснила, что поставила галочку в том числе и в графе, разрешающей публикацию контента. Она добавила, что до операции публиковала фотографии, поэтому согласилась на этот пункт.
«То, что будет выставлена фотография с операционного стола, я, конечно же, не знала. Я даже об этом не подумала», - признала Боня.
Теледива заметила, что если бы знала, то попросила бы не делать эти кадры. Она пояснила, что о ведущейся съемке ей никто не сообщил в связи с тем, что разрешение уже было подписано.