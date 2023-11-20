Ленни Кравиц обеспокоен помолвкой дочери с Ченнингом Татумом

Певец Ленни Кравиц заявил, что дочь поторопилась с браком с Ченнингом Татумом
Певец Ленни Кравиц высказался о решении Ченнинга Татума и Зои Кравиц пожениться. Об этом сообщает Radar.
Отец Зои Кравиц переживает, что дочь может совершить ошибку.
«Замужество с одним из самых известных актеров в мире увеличит это давление в тысячу раз. Ленни очень нравится Ченнинг, но он говорит Зои, что они должны продолжать жить вместе, а не вступать в новый брак», — заявил инсайдер издания.
Он также добавил, что музыкант опасается, что ее неудачный брак может повториться. До этого ее замужество с Карлом Глусманом закончилось разводом через полтора года после свадьбы.
Ленни Кравиц — американский певец, автор песен, мультиинструменталист, продюсер, аранжировщик и актер. Его «ретро»-стиль соединяет вместе элементы таких музыкальных направлений, как рок, соул, фанк, регги, психоделия, фолк и баллады. Четыре года подряд получал награду Грэмми в номинации «Лучшее мужское вокальное рок-исполнение» — с 1998 по 2002 годы. Дочь Ленни Зои Кравиц пошла по стопам отца и, помимо съемок в кино, также играет на гитаре и поет.