Ленни Кравиц обеспокоен помолвкой дочери с Ченнингом Татумом

Певец Ленни Кравиц высказался о решении Ченнинга Татума и Зои Кравиц пожениться. Об этом сообщает Radar.

Отец Зои Кравиц переживает, что дочь может совершить ошибку.

«Замужество с одним из самых известных актеров в мире увеличит это давление в тысячу раз. Ленни очень нравится Ченнинг, но он говорит Зои, что они должны продолжать жить вместе, а не вступать в новый брак», — заявил инсайдер издания.

Он также добавил, что музыкант опасается, что ее неудачный брак может повториться. До этого ее замужество с Карлом Глусманом закончилось разводом через полтора года после свадьбы.