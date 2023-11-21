Александр Ревва может стать ключевым свидетелем по делу Павла Деревянко

Главным свидетелем по делу криптофирмы Павла Деревянко может стать актер и комик Александр Ревва. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Источник - бизнес-партнер артиста Григорий Мулузян - отметил, что Ревва продал коллеге свою долю в телеграм-боте, через который знакомые Деревянко осуществляли перевод денежных средств на криптовалютные биржи.

Совместная работа Мулузяна и Ревва продлилась менее шести месяцев, указал канал. Уточняется, что они разорвали сотрудничество из-за того, что «не сошлись характерами».

В публикации говорится, что тогда комиком была перепродана доля в боте Павлу Деревянко за 25 млн долларов.

«По рассказу Григория, дела с Деревянко у них шли хорошо: артист получал ежемесячно от ₽4,5 млн до ₽175 млн чистой прибыли и подтягивал в "тему" друзей. Но потом их якобы кинула биржа Xena Exchange на ₽265 млн и дружба кончилась», - отметил автор публикации.

Пострадавшими числятся более десяти человек. В их числе артисты, режиссеры и бизнесмены, уточняет канал.