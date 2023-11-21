Александр Ревва может стать ключевым свидетелем по делу Павла Деревянко

СМИ: Ревва станет ключевым свидетелем по делу криптофирмы Деревянко
Главным свидетелем по делу криптофирмы Павла Деревянко может стать актер и комик Александр Ревва. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Источник - бизнес-партнер артиста Григорий Мулузян - отметил, что Ревва продал коллеге свою долю в телеграм-боте, через который знакомые Деревянко осуществляли перевод денежных средств на криптовалютные биржи.
Совместная работа Мулузяна и Ревва продлилась менее шести месяцев, указал канал. Уточняется, что они разорвали сотрудничество из-за того, что «не сошлись характерами».
В публикации говорится, что тогда комиком была перепродана доля в боте Павлу Деревянко за 25 млн долларов.
«По рассказу Григория, дела с Деревянко у них шли хорошо: артист получал ежемесячно от ₽4,5 млн до ₽175 млн чистой прибыли и подтягивал в "тему" друзей. Но потом их якобы кинула биржа Xena Exchange на ₽265 млн и дружба кончилась», - отметил автор публикации.
Пострадавшими числятся более десяти человек. В их числе артисты, режиссеры и бизнесмены, уточняет канал.
Ранее сообщалось, что обманутые инвесторы запросили от Павла Деревянко 35 миллионов рублей. В частности, на артиста написали заявления в полицию.