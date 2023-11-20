«Неприемлемо»: Пригожин поддержал запрет песен «Агаты Кристи»
Запрет двух песен рок-группы «Агаты Крист» в связи с пропагандой наркотиков является понятным и разумным, заявил NEWS.ru музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Он считает, что срок давности музыкальных композиций не имеет значения.
Я против этого, для меня, как отца шестерых детей, это абсолютно понятно и разумно. Тридцать лет наша страна подражала Западу, всем этим течениям, но пора уже закончить эту историю. Пора определиться: мы хотим чистую нацию или нацию, которая сопьется или снюхается. Я против пропаганды наркотиков, — сказал NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин.
Он отметил, что любая попытка пропаганды наркотических веществ и все, что с ними связано, является для него «неприемлемым».
Отвечая на вопрос журналиста NEWS.ru о том, стоит ли вслед за песнями «Агаты Кристи» запретить композицию Григория Лепса «Рюмка водки на столе» как пропаганду алкоголя, он отметил что водка — «напиток официально разрешенный, продается в магазинах и подается в ресторанах» и еще в Советском Союзе в кино были сцены употребления водки, «никого это не смущает».
Песни распавшейся рок-группы «Агаты Кристи» «Опиум для никого» и «Моряк», сочиненные в 1995 и 1997 году, были признаны запрещенными. Один из братьев, основателей рок-группы Глеб Самойлов узнал об этом недавно перед концертом.
*Употребление наркотиков наносит вред здоровью.