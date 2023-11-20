Пригожин поддержал запрет песен «Агаты Кристи»

Я против этого, для меня, как отца шестерых детей, это абсолютно понятно и разумно. Тридцать лет наша страна подражала Западу, всем этим течениям, но пора уже закончить эту историю. Пора определиться: мы хотим чистую нацию или нацию, которая сопьется или снюхается. Я против пропаганды наркотиков, — сказал NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин.