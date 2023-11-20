Моника Беллуччи снялась в откровенном боди для глянцевой обложки

Известная актриса Моника Беллуччи продолжает восхищать своих поклонников своим роскошным и женственным стилем. Недавно звезда позировала в смелом образе для фотосессии. Ее кадры послужили обложкой журнала 7 Corriere, где Беллуччи величественно позировала перед камерой.

Актрисе сделали укладку, а также макияж с акцентом на глаза. В качестве основного наряда был выбран черный боди с прозрачными вставками в области декольте.

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