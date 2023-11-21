У семьи Джамалы нашелся отель в России

Семья украинской певицы Джамалы (настоящее имя — Сусана Джамаладинова) продолжает зарабатывать в России. Как сообщает Telegram-канал SHOT, ее родители управляют отелем под Алуштой в Крыму.

Напомним, что вчера, 20 ноября, Джамалу объявили в розыск в России. По сообщениям СМИ, в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ («публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»). Причиной могли стать публикации в социальных сетях.

По информации канала, отец Сусаны Алим Джамаладинов и мать Галина Тумасян до сих пор находятся в России и могут проживать в крымском селе Малореченское. По месту их прописки находится отель «Кучук-Узень», где также зарегистрирована одноименная мусульманская организация. Джамаладинов выступает ее президентом.