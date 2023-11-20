Мазаев заявил, что Шатунов мог бы остаться в живых

Заслуженный артист РФ , солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев заявил, что «институт продюсинга не уберёг таких артистов, как Майкл Джексон и Уитни Хьюстон », сообщает портал 78.ru.

Комментируя смерть певца Юрия Шатунова он отметил, что с экс-солистом «Ласкового мая» произошло то же самое.

«Если бы кто-то был, заботящийся о нём, я думаю, что этого могло бы и не произойти», — указал Мазаев.

Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет от сердечной недостаточности. Продюсер Иосиф Пригожин в первую годовщину смерти певца заявил, что он совершившил революцию в поп-музыке, сообщает RT.