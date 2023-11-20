Shaman рассказал о «долгах» перед Лепсом

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, при встрече с коллегой Григорием Лепсом вспоминает о том, что «должен» за то, что раньше пел в ресторане его песни. Об этом пишет «СтарХит».

По словам Shaman, в его жизни был период, когда приходилось работать в ресторане и петь чужие песни. При этом часто в его репертуаре в то время встречалось творчество Лепса. Об этом он рассказал Татьяне Навке в эфире шоу «Команда», которое вышло в онлайн-кинотеатре KION.

«Когда встречаемся с Григорием Лепсом, то я говорю: «Столько денег вам должен…». Ведь в ресторане работал, пел его драйвовые песни. Помню, когда мы впервые с ним встретились. Я так себе и представлял этого человека», — заявил певец.

Он отметил, что с Лепсом у них хорошие отношения, и они могут обсудить разные темы — от музыки до философии. Лепс даже подарил ему крест, который артист всегда возит с собой.