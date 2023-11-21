Певица Тейлор Свифт сломала каблук на концерте в Бразилии 20 ноября. Об этом сообщает Page Six. Обувь подвела Свифт во время выступления в Рио-де-Жанейро, перенесенного на этот день из-за жары в городе. Когда каблук туфли Christian Louboutin сломался, певица сама оторвала его и бросила в толпу. Одна из поклонниц, поймавшая артефакт, теперь планирует выставить его на аукцион. Свифт спела еще несколько песен на цыпочках, прежде чем переодеться. В социальных сетях поклонники сравнивают певицу с куклой Барби, которую сыграла в фильме "Барби" актриса Марго Робби - в этой картине все куклы имеют изогнутый взъем стопы. Тейлор Свифт приняла решение о переносе концерта после того, как перед первым из запланированных в Рио-де-Жанейро выступлений в толпе на стадионе из-за жары инфаркт случился у 23-летней поклонницы. Девушки не стало в тот же день, а вышедшая на сцену после этого Свифт почувствовала себя плохо и начала задыхаться.