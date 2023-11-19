Несколько песен «Агаты Кристи» признали пропагандой наркотиков

Продюсер и сценарист Антон Чернин со слов бывшего солиста группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что песни «Моряк» и «Опиум для никого» признали пропагандой наркотиков.

«Почти тридцать лет награда искала героя! ''Моряк'' и ''Опиум для никого'' наконец признали пропагандой», — процитировал Чернин Глеба Самойлова.

Музыкант добавил, что соответствующая «грамота от милиционеров» была ему вручена перед концертом.