Панин* рассказал об источниках доходов
Алексей Панин в одном из последних интервью признался, что сейчас его доход состоит из денег, полученных от продажи квартиры в Москве, гонораров за спектакли и оставшихся от прошлых лет накоплений. Сейчас актер живет в США, и, по его словам, не знает, сколько именно тратит в месяц, - информирует gazeta.ru.
«Ничего мы не рассчитываем. Я всегда (боюсь), что денег мало, а потом думаю: «Что-то надо сейчас — нет. Деньги есть — есть. На год хватит? А дальше посмотрим», — сказал Панин.
Алексей Панин не так давно назад перебрался из Испании в США. С собой он взял 16-летнюю дочь. Скандально известный российский актер намерен покорить Голливуд.
Артист признался, что очень переживал, покидая теплую страну. В личном микроблоге Панин сообщил, что боялся не найти нужного ему специалиста.
«Я очень переживал, уезжая из Испании, что не найду в Америке хорошего косметолога. Ура! Нашел!», — поделился Алексей.
* Признан в РФ иностранным агентом