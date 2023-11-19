Панин* рассказал об источниках доходов

Алексей Панин в одном из последних интервью признался, что сейчас его доход состоит из денег, полученных от продажи квартиры в Москве, гонораров за спектакли и оставшихся от прошлых лет накоплений. Сейчас актер живет в США, и, по его словам, не знает, сколько именно тратит в месяц, - информирует gazeta.ru.