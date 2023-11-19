Родившая дочь в Аргентине Кузьмина вернулась в Россию

«Ура! Мы прилетели! Какое счастье снова увидеться с близкими! Хотя и не все смогли сегодня к нам приехать, но мы точно знаем, что в скором времени вся наша большая семья воссоединится. А пока радуемся встрече, обнимаемся и спешим домой!», - написала она в микроблоге.