Родившая дочь в Аргентине Кузьмина вернулась в Россию
Ольга Кузьмина, знакомая зрителям по кино- и телепроектам («Кухня», «Чебурашка», «Ледниковый период») некоторое время назад улетела рожать в Аргентину с мужем-белорусом и начала учить там испанский язык.
Аргентина дает всем детям, родившимся на ее территории, гражданство, также по ускоренной программе могут получить паспорта страны и родители ребенка, информирует «Комсомольская правда».
Кузьмина родила дочь, пробыла в Аргентине положенный срок и вернулась в Москву.
«Ура! Мы прилетели! Какое счастье снова увидеться с близкими! Хотя и не все смогли сегодня к нам приехать, но мы точно знаем, что в скором времени вся наша большая семья воссоединится. А пока радуемся встрече, обнимаемся и спешим домой!», - написала она в микроблоге.
Поклонники порадовались возвращению актрисы. Но некоторые все же поинтересовались, планирует ли Ольга на фоне данной ситуации получать в России материнский капитал.
9 октября Ольга Кузьмина стала мамой во второй раз.. Отцом ребенка является ведущий мероприятий и экскурсовод Евгений Апанасевич. Пара поженилась в июле 2023-го, для Кузьминой это второй брак.