Сябитова дала Бузовой совет, как выйти замуж
Роза Сябитова в шоу Павла Воли дала Ольге Бузовой важный совет. Дело в том, что певица часто высказывается на тему создания семьи и жалуется, что не может встретить свою вторую половинку. По мнению телесвахи, звезда не может устроить свою личную жизнь из-за того, что «замужем за работой», - пишет 5 Канал.
Роза уверена, что поющей телеведущей следует изменить ритм жизни и всерьез заняться устройством своей судьбы.
«Всего достигла сама, более того, стрессоустойчива, что мне очень нравится, но работает 24/7… Найти мужа — как найти хорошую работу, и собеседования — как свидания, на это нужны и время, и усилие, и деньги, в том числе, а она работает», — объяснила Сябитова.
Ранее Сябитова назвала причину, по которой, как считает сваха, юморист Тимур Батрудинов не нашел себе пару. По ее мнению, на него «плохо влияет» его коллега, комик Гарик Харламов. Она посоветовала артистам прекратить общение.