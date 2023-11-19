Сябитова дала Бузовой совет, как выйти замуж

Роза Сябитова в шоу Павла Воли дала Ольге Бузовой важный совет. Дело в том, что певица часто высказывается на тему создания семьи и жалуется, что не может встретить свою вторую половинку. По мнению телесвахи, звезда не может устроить свою личную жизнь из-за того, что «замужем за работой», - пишет 5 Канал.