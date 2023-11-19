Высоцкая пожаловалась на упадок сил
Юлия Высоцкая для поддержания стройности прибегает к особой системе питания. Телеведущая тщательно следит за калорийностью рациона. Но, видимо, с диетой она все же перестаралась.
Недавно она пожаловалась, что организм не смог справиться с нагрузками, - информирует «Вечерняя Москва».
Актриса в социальной сети рассказала, что в какой-то момент почувствовала упадок сил.
«У всех жизненный тонус близок к минус пяти или только у меня? Моя перезагрузка, похоже, закончится сегодня. Думала, продержусь неделю, но и три дня лучше, чем ничего. Честно скажу, не справляюсь с техническими заданиями. Очень много работы, и именно работа в театре, как никакая другая, отбирает максимум энергии», — объяснила Высоцкая.
Телеведущая Юлия Высоцкая, чьи кулинарные навыки порой служат предметом насмешек для пользователей сети, заработала более 150 миллионов рублей за 2022 год благодаря компаниям, которые выпускают продукцию под брендом шоу Высоцкой «Едим дома».