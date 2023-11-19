Высоцкая пожаловалась на упадок сил

«У всех жизненный тонус близок к минус пяти или только у меня? Моя перезагрузка, похоже, закончится сегодня. Думала, продержусь неделю, но и три дня лучше, чем ничего. Честно скажу, не справляюсь с техническими заданиями. Очень много работы, и именно работа в театре, как никакая другая, отбирает максимум энергии», — объяснила Высоцкая.