Лика Стар посмеялась над Соседовым
В последнем выпуске популярного шоу «Суперстар!» чествовали Лолиту Милявскую. У певицы был юбилей – 60 лет, и гости студии исполняли ее песни. Особенно отличилась Лика Павлова, более известная под сценическим псевдонимом Лика Стар. Она исполнила хит «Секси».
Лика подошла к исполнению творчески. Для полноты образа она скинула одежду, оставшись только в нижнем белье. Сергей Соседов заметно смутился. Однако испытание ждало его впереди. Певица сняла пояс и обвила им шею музыкального критика. А потом прилегла на судейский стол, - рассказывает Экспресс Газета.
Лолита Милявская была в восторге.
«Вот сейчас я могу сказать, что песня нашла своего героя. Когда я ее сделала, у меня было куча ошибок в аранжировке, во всем. У меня не хватило наглости для этой песни, поэтому у меня она не пошла, и она должна была попасть к Лике», — заявила Милявская.
Членами жюри шоу «Суперстар!» в этом году стали четыре человека. Это ведущая программ «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» на НТВ Лера Кудрявцева, музыкальный критик и ведущий ток-шоу «За гранью» на НТВ Сергей Соседов, эстрадный певец Стас Пьеха, а также певица, заслуженная артистка России Наташа Королева.