Лика Стар посмеялась над Соседовым

«Вот сейчас я могу сказать, что песня нашла своего героя. Когда я ее сделала, у меня было куча ошибок в аранжировке, во всем. У меня не хватило наглости для этой песни, поэтому у меня она не пошла, и она должна была попасть к Лике», — заявила Милявская.