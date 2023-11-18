Валерия объяснила, почему ей тяжело находиться с Пригожиным в одной комнате

"Всегда просим двухкомнатный номер. Потому что с моим мужем в одной комнате находиться тяжеловато. Он работает, все время у него телефон, мне ни уединиться, ни послушать, ни почитать, ни свои дела поделать. На день нас нужно изолировать", - рассказала Валерия.