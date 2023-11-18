Фатеева рассказала, сколько тратит на лекарства

«У меня, например рабочий стаж 70 лет: я продолжаю считаться на работе и сейчас. Без надбавок я получаю 35 тысяч рублей в месяц. А за лекарства должна заплатить 70 тысяч. У меня некоторые препараты стоят почти три тысячи. Причем, это достаточно простые лекарства: восполнение кальция, например. Мы должны получать нормальные деньги, чтобы позволить их купить и позаботиться о себе», — заявила Фатеева.