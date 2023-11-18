Появились новости о состоянии Александра Митты
Александр Митта уже неделю находится в больнице в Москве. 90-летний режиссер был срочно госпитализирован в реанимационное отделение с подозрением на пневмонию. Сейчас стало известно, что ему стало лучше и он переведен в обычную палату.
Сын Митты обсуждать состояние отца с журналистами не стал, - сообщает «Комсомольская Правда».
«Нет ничего экстраординарного, чего симптоматически не было ранее. Сейчас есть процессы, которые надо контролировать - в таком возрасте люди болеют: у них происходят перепады со здоровьем и так далее…», - сказал он.
Отметим, что единственная горячо любимая супруга Александра Наумовича Лилия Майорова ушла из жизни год назад, после чего здоровье режиссера пошатнулось.
Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК), где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм.