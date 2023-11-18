«Квартету И» запретили приглашать «Несчастный случай» на спектакль «День Радио»
Бывший участник "Квартета И" Михаил Козырев заявил, что труппу вынудили отказаться от участия в совместных спектаклях с "Несчастным случаем" Алексея Кортнева. Соответствующую публикацию Козырев выложил в социальной сети Facebook.
"Вчера Кортнев мне рассказал, как исчез из спектакля "Несчастный Случай". На них написали донос. Перед "Квартетом И" поставили ультиматум: либо убираете из спектаклей этих "врагов народа", либо мы закрываем ваш театр. Теперь в Дне Радио музыкальные номера исполняют группа Бобры и Павел Майков. (Спасибо, что не Певцов!)", - рассказал артист.
Козырев уехал из России после начала специальной военной операции на Украине.
До этого солист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев вступился за Аллу Пугачеву.
По мнению Кортнева, артистка всегда смело выражала свою гражданскую позицию. Музыкант также осудил тех, кто занимается публичной "отменой" звезды.