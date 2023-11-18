«Квартету И» запретили приглашать «Несчастный случай» на спектакль «День Радио»

"Вчера Кортнев мне рассказал, как исчез из спектакля "Несчастный Случай". На них написали донос. Перед "Квартетом И" поставили ультиматум: либо убираете из спектаклей этих "врагов народа", либо мы закрываем ваш театр. Теперь в Дне Радио музыкальные номера исполняют группа Бобры и Павел Майков. (Спасибо, что не Певцов!)", - рассказал артист.