Овсянников разыскал могилу деда-фронтовика

«Стало известно, что мой дед, Василий Иванович Ковалев, умер от ран 7 мая 1942 года и захоронен в Лоухском районе, в Карелии. В Лоухском районе меня встретили поисковики, помогли мне на воинском захоронении в поселке Сосновый найти памятную плиту, где выбита фамилия моего деда. Он лежит в братской могиле. Здесь покоятся более 6 тысяч советских солдат и офицеров, которые участвовали в наступательных и оборонительных операциях в 1941-44 годах. В послевоенное время здесь хоронили останки воинов из разрозненных могил», - рассказал Василий.