Овсянников разыскал могилу деда-фронтовика
Василий Ковалев погиб весной 1942 года. Спустя 80 лет его внуку, Василию Овсянникову, удалось узнать, где похоронен герой, в честь которого он получил свое имя.
Историей своей семьи артист поделился с «Московским Комсомольцем».
«В Великую Отечественную войну погиб мой дед — Василий Иванович Ковалев — и два его брата. Младший, Иван Иванович, сложил голову в родной Брянской области. Ему не было и 18 лет, он воевал в партизанском отряде», - рассказал Овсянников.
Средний брат и дедушка актера, Василий Иванович Ковалев, числился пропавшим без вести. Родные думали, что он погиб под Москвой.
Василий Овсянников занялся поиском могилы деда. Документы удалось найти в Центральном архиве Минобороны, расположенном в Подольске.
«Стало известно, что мой дед, Василий Иванович Ковалев, умер от ран 7 мая 1942 года и захоронен в Лоухском районе, в Карелии. В Лоухском районе меня встретили поисковики, помогли мне на воинском захоронении в поселке Сосновый найти памятную плиту, где выбита фамилия моего деда. Он лежит в братской могиле. Здесь покоятся более 6 тысяч советских солдат и офицеров, которые участвовали в наступательных и оборонительных операциях в 1941-44 годах. В послевоенное время здесь хоронили останки воинов из разрозненных могил», - рассказал Василий.
Народный артист Российской Федерации Василий Овсянников недавно провел концерт в Центральном Доме Российской Армии имени Михаила Фрунзе. Василий Овсянников исполнил композиции военного времени, романсы и народные произведения, которые вошли в золотой фонд отечественного искусства. Исполнитель рассказал о поездках в зону проведения специальной военной операции.