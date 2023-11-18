Муцениеце планирует пешком пересечь латвийскую границу
Агата Муцениеце родилась в Риге столице Латвии. После школы она поступила в местный университет, но забрала документы и переехала в Москву, где стала студенткой ВГИКа.
К родственникам из-за плотного рабочего графика она выбирается не часто, но в ближайшие дни как раз планирует поездку в Ригу. Ее сын получает паспорт. Звезда пожаловалась журналистам The Voice, что раньше было добираться туда значительно быстрее и проще.
«Вы знаете, я планирую поехать туда в конце ноября. Раньше ты сел на самолет и за полтора часа долетел. А сейчас нужно на машине ехать десять часов. И непонятно, что будет на границе. Я, получается, выйду на границе из машины, перейду границу пешком, а там уже сяду на другую машину и доеду до дома. Мне просто надо делать Тимофею паспорт», - объяснила она.
Российского гражданства у Муцениеце нет, из-за чего она не смогла претендовать на главную роль в фильме «Вызов» Клима Шипенко, частично снятом в космосе.
На церемонии вручения ежегодной премии журнала OK!. Муцениеце вспомнила своего бывшего парня из Латвии и призналась, что с ним находится в хороших отношениях.