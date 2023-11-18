Петров не смог скрыть своих чувств при вопросе об Асмус

Саша Петров был давним другом Кристины Асмус. Дружеские отношения связывали актрису и со Стасей Милославской, с которой Петров встречался не один год. Все считали, что дело идет к свадьбе, и Петров действительно женился. Только на другой девушке, Виктории.

Кристина Асмус сочла подобный поступок предательством, о чем публично и заявила. Петров это запомнил.

На днях, рассказывает «Комсомольская Правда», артист появился на светской тусовке со своей супругой. Пара позировала фотографам, но потом их атаковали журналисты. В частности, она задавали вопросы по поводу предстоящего свадебного банкета.

«А на торжестве будет Кристина Асмус?»

Петров переменился в лице: «Без комментариев». И тут же удалился, забрав с собой жену.