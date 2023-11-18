Дакота рассказала о трудностях с арендой жилья в Америке

«Мы выбрали дом с террасой на крыше и с Голливудом из ванной, но беда в том, что просто так нам его не сдадут. Сейчас нас проверяют хозяева – нашу платежеспособность, деньги на суету, кредитную историю, социальное страхование, рекомендации от предыдущих хозяев, что мы адекватные. Всякие там тонкости американские. Если одобрят – заезжаем в начале декабря. Это дом мечты!» — сообщила Дакота.