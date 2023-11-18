Дакота рассказала о трудностях с арендой жилья в Америке
Рита Дакота с мужем Федором Белогаем и дочерью эту зиму решили провести в США. Обычно певица пережидает холода на Бали, но в этом году семья отправилась в Лос-Анджелес. Об этом рассказывает портал thevoicemag.
Рита и Федор планировали снять дом на длительный срок, но пока вынуждены ютиться в посуточном жилье. Дело в том, что хозяева выбранного особняка тщательно проверяют будущих арендаторов.
«Мы выбрали дом с террасой на крыше и с Голливудом из ванной, но беда в том, что просто так нам его не сдадут. Сейчас нас проверяют хозяева – нашу платежеспособность, деньги на суету, кредитную историю, социальное страхование, рекомендации от предыдущих хозяев, что мы адекватные. Всякие там тонкости американские. Если одобрят – заезжаем в начале декабря. Это дом мечты!» — сообщила Дакота.
Раньше, признавалась Рита, ей казалось, что счастье и красота — вопрос финансов или наличия правильного возлюбленного рядом, но теперь убеждена: дело вовсе не в них, а в работе над собой.