Известного американского рэпера обвинили в изнасиловании и избиениях

Бывшая девушка американского хип-хоп исполнителя Шона Комбса (Sean Combs), известного под псевдонимом Пи Дидди (P. Diddy), обвинила его в изнасиловании и избиениях. Об этом пишет TMZ.

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По словам певицы Кэсси (Кассандра Вентура), которая находилась в отношениях с артистом 13 лет, Комбс подвергал ее насилию и издевательствам. Исполнительница заявила, что в 2018 году Дидди изнасиловал ее после того, как она решила расстаться с ним.

Девушка также утверждает, что рэпер регулярно бил ее, накачивал алкоголем и наркотиками, заставлял носить в сумочке огнестрельное оружие, когда она была на публике, а также заниматься сексом с мужчинами, оказывающими услуги интимного характера. Она отметила, что артист снимал процесс на видео и пересматривал записи.

Кэсси требует возмещения крупного ущерба, тогда как адвокат Комбса опроверг ее слова.