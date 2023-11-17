Мария Кац: зарубежные артисты со временем будут участвовать в «Интервидении»

«Я думаю, что это замечательная идея. Подобный фестиваль необходим, потому что мы должны быть представлены на международной арене — и наша музыка, и наш музыкальный контент. В то же время зарубежный контент тоже должен быть представлен у нас, — заявила исполнительница. — Когда-нибудь закончится всё это мировое безумие, которое сейчас происходит, а мы будем в порядке: у нас будет конкурс, трибуна свободная, на которой музыканты, желающие выразить себя, смогут это сделать», — добавила певица.