Родные экс-стилиста Киркорова чуть не погибли при обрушении дома в Астрахани

Родственники звездного стилиста Омара Байрамова едва не погибли при обрушении части жилого дома в Астрахани. Об этом сообщает Life.ru.

Отмечается, что в рухнувшей пятиэтажке жили 29-летняя племянница стилиста Анастасия Тарасова и ее супруг. Пара покинула дом буквально за несколько минут до происшествия.

Байрамов, работавший с певцом Филиппом Киркоровым и исполнительницей Ольгой Бузовой, в соцсетях назвал астраханских чиновников «моральными уродами» за то, что в городе разрушаются дома «просто от трещин».