В России предложили запустить международный аналог «Евровидения»

«У Первого канала большая практика участия в конкурсе «Евровидение». Но на протяжении последних многих лет, к сожалению, на свободный музыкальный конкурс оказывается слишком много политических воздействий. Мне кажется, что популярная музыка должна доходить до своих зрителей, минуя любые политические пристрастия. Поэтому мы хотим создать международный конкурс, который будет отражать уровень популярного искусства всех стран мира. У нас есть большая практика в проведении подобных мероприятий. И мы приглашаем все страны принять в этом участие», – подчеркнул генеральный директор.