Группу «На-На» обвинили в плагиате хита «Фаина»

Рефрен одного из главных хитов группы «На-На», песни «Фаина», был заимствованием из композиции турецкой исполнительницы Сезен Аксу. Об этом заявил музыкальный критик Олег Кармунин в YouTube-шоу «Истории русской попсы».

© nsn.fm

«Рефрен "Фаины" подслушан у ... Сезен Аксу. Песня так и называется – "Şinanay". В недавних интервью [продюсер] Бари Алибасов говорил, что так и задумывалось. С певицей он давно знаком и это был чуть ли не совместный их проект», — рассказал критик.

При этом на пластинке «На-На» в качестве авторов музыки к хиту указаны Алибасов и Андрей Потемкин. Также здесь есть пометка о «цитате из турецкой песни», при этом ни композиция, ни ее автор не уточняются.