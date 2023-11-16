Стало известно о попытках Меладзе продать виллу в Крыму

Композитор Константин Меладзе пытается продать виллу в Крыму за 289 млн рублей, пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, поместье находится на южном берегу полуострова, в коттеджном поселке «Вилла роз», расположенном в Гурзуфской бухте в лесопарковой зоне недалеко от «Артека».

На продажу вилла поступила после отъезда шоумена в Италию. Первоначальная цена особняка вместе с участком и постройками составляла 300 млн рублей, позже она была снижена на 11 млн.

Журналисты предположили, что Меладзе после конфискации властями ряда объектов в Крыму, принадлежавших украинским олигархам, осознал риски утраты недвижимости и стремится как можно быстрее избавиться от виллы.

Риэлторы рассказали, что на территории участка есть лаунж-зона с беседкой и барбекю, бассейн с подогревом, декоративный пруд с рыбками, деревянный детский домик с игровой площадкой.