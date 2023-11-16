Суд запретил 53-летнему поклоннику Билли Айлиш приближаться к ней

Суд запретил 53-летнему поклоннику американской певицы Билли Айлиш приближаться к артистке и ее семье. Об этом сообщает TMZ.

Суд запретил 53-летнему поклоннику Билли Айлиш приближаться к ней
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С сентября назойливый фанат отправлял исполнительнице и ее близким сотни сообщений, которые включали в себя «тревожные признания в любви», а также угрозы в сторону брата артистки. Помимо этого, 53-летний мужчина неоднократно выслеживал Айлиш около ее дома или рядом с домом ее семьи.

Певица подала на преследователя иск в суд, который был удовлетворен. Теперь поклонник не может приближаться к звезде и ее семье ближе, чем на 100 ярдов (чуть больше 90 метров), а также не имеет права связываться с певицей через социальные сети.

Ранее сообщалось, что мужчину, который преследовал американскую актрису Дрю Бэрримор, арестовали во время того, как он пытался найти звезду «Гарри Поттера» Эмму Уотсон.

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