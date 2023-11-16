Волочкова назвала двух самых сексуальных российских футболистов

"Александр Кержаков и Артем Дзюба - два самых красивых и сексуальных футболиста России! Александра я знаю много лет, мы знакомы с ним еще со времен моего восстановления в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Саша вообще не изменился, а со временем стал только прекраснее", - рассказала Волочкова Sport24.