Волочкова назвала двух самых сексуальных российских футболистов
Известная артистка балета Анастасия Волочкова назвала двух самых сексуальных, по ее мнению, представителей российского футбола. Это завершивший игровую карьеру и ставший тренером Александр Кержаков и форвард "Локомотива" Артем Дзюба.
"Александр Кержаков и Артем Дзюба - два самых красивых и сексуальных футболиста России! Александра я знаю много лет, мы знакомы с ним еще со времен моего восстановления в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Саша вообще не изменился, а со временем стал только прекраснее", - рассказала Волочкова Sport24.
Балерина также добавила, что во время волны негатива в отношении Дзюбы она поддерживала его. Также Волочкова уверена, что в будущем форвард "Локомотива" может начать карьеру в кино, поскольку является красивым, и в новой роли будет смотреться прекрасно.