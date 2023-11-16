Продюсер Эрнст рассказал о фильме с аватаром Владимира Высоцкого

«Двое актеров будут современные, а остальных пятерых мы планируем включить в картину, задействуя их образы, – это будут великие советские актеры в их лучшие годы. Мы уже отрабатывали эту технологию. Но загвоздка в том, что кроме образа аватара нужен актер, который будет им управлять», — рассказал Эрнст.