«Гаденыш с гаденьким лицом»: Батрутдинов о своей роли в «Букиных»

«Я самый отрицательный персонаж. Мне, Тимуру Батрутдинову, неудобно перед Букиными за своего персонажа. Я гаденыш с гаденьким лицом. Ну, не я, а мой персонаж. Я хороший!» — посмеялся Батрутдинов.