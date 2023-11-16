Названа причина приезда Леонтьева в Россию

Певец Валерий Леонтьев прилетал в Россию на два месяца, чтобы обновить дизайн квартиры в Москве. Причину приезда артиста в страну назвал «Московский комсомолец».

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По информации издания, артист, увлекающийся дизайном интерьеров, провел масштабную переделку своего жилья и поменял колористику в интерьерах, а также стиль в оформлении стен. В обновленном дизайне квартиры акцент сделан на игру теней и света, тяжелые драпировки и определенным образом подсвеченные маски, которые Леонтьев коллекционирует в течение многих лет.