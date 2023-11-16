СМИ рассказали о гонорарах и недвижимости Софии Ротару

София Ротару была одной из самых популярных исполнительниц сперва в СССР, затем и в России. Однако в судьбе украинской певицы молдавского происхождения есть некоторые тайны, не до конца известные широкой публике, пишет «Царьград».

В условиях шоу-бизнеса 90-х Ротару чувствовала себя отлично и давала множество концертов на территории стран бывшего СССР. Это приносило много доходов, однако по словам экс-директора певицы Ольги Коняхиной, налоги исполнительница предпочитала не платить. Деньги она просила передавать лишь наличными, в долларах, не подписывая никаких документов.

«Всё было только на устных договорённостях. Весь оборот держался в строжайшем секрете. Записывать суммы было нельзя: чтобы никаких бумаг, ни цифр. Ротару кричала, что никто не должен знать, сколько она зарабатывает», — говорила Коняхина.

Большие заработки позволили Ротару поддерживать высокий уровень жизни и покупать недвижимость. В том числе и дачу в Ялте. Несмотря на проукраинскую позицию по вопросу Крыма, после 2014 года певица тайными визитами наведывалась на полуостров, чтобы отдохнуть в личной резиденции. Об этом говорила продюсер Алина Сангина — по ее словам, избавляться от недвижимости Ротару не хотела, поскольку там прошла ее молодость с супругом Анатолием Евдокименко, ныне покойным.