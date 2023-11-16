СМИ сообщили о долге Меладзе перед российской налоговой

Telegram-канал SHOT утверждает, что у певца Валерия Меладзе образовалась задолженность в 275 тысяч рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС России). С чем связан этот долг, SHOT не уточняет.

По данным канала, певец входит в число учредителей ООО «Вантаж» — компании, арендующей одноименный торговый центр в московском районе Восточное Бирюлево. SHOT отмечает, что за 2022 год компания заработала 15,7 миллиона рублей.

Меладзе был одним из первых российских артистов, выступивших против спецоперации РФ на Украине. В начале 2023 года в соцсетях появилось видео с лозунгом украинских националистов, снятое во время корпоратива с участием Меладзе.