Собчак прокомментировала отмену концертов Моргенштерна* в Дубае

Ксения Собчак прокомментировала новость о том, что концерт Моргенштерна* в Дубае был отменён после интервью рэпера на её канале. Об этом Собчак написала в своём Telegram-канале.

Такое заявление Собчак сделала в ответ на публикацию об аресте амбассадора ювелирного магазина Mercury Алексея Пшеничного. В своём ответе Собчак оскорбительно выразилась в адрес авторов публикации, после чего добавила, что новость про Пшеничного является таким же фейком, как и информация о концертах Моргенштерна.*

«Примерно такая же правдивая (новость — прим. ред.), как про то, что Моргену* из-за интервью перекрыли Дубай», — написала Собчак.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о возможной отмене концерта Моргенштерна* в Дубае. Отмечалось, что власти ОАЭ «внесли его в чёрный список» из-за статуса иностранного агента, а также нарушения местных законов.