Составлен список российских звезд, которые победили алкоголизм

Напряженный график, стресс и неудачи в личной жизни нередко становятся причиной алкогольной зависимости среди звезд. Кто из российских селебрити победил недуг, как справился с этим, чем сейчас занимаются?

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Что известно о зависимости МакSим

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МакSим (Марина Абросимова) недавно рассказала, что пристрастилась к алкоголю из-за стремления избавиться от всех «возможных человеческих чувств». По ее словам, она «убивала в себе» любовь, понимание, созерцание и радость после восьми лет тяжелых отношений. МакSим подчеркнула, что в тот момент «ей просто хотелось тишины».

Спустя время артистка поняла, что стала зависима от спиртного и была эмоционально привязана к нему. По ее словам, воспользовавшись советами друзей, она несколько раз кодировалась, однако это не принесло желаемого результата.

Певица рассказала, что старшая дочь Александра видела, что с ней происходит, ведь МакSим очень близка с 15-летним подростком. Дочь поддержала мать в решении признаться в зависимости, подчеркнув, что ее не волнует мнение сверстников, которые могут осудить ее.

В июле певица публично призналась в своем алкоголизме. По словам исполнительницы, она слишком рано начала гастролировать после тяжелой болезни и попыталась поддержать себя алкоголем. Абросимова подчеркнула, что у нее есть алкогольная зависимость, поэтому она легла в реабилитационный центр на лечение.

Правда ли, что у Догилевой была алкогольная зависимость

В 2000-х актриса Татьяна Догилева почти не снималась в кино. Кроме того, в тот период у Догилевой один за другим уходили из жизни близкие родственники. Догилева искала утешения, в том числе в алкоголе, и не скрывала, что тогда могла уйти в запой.

«Я начинала пить на каких-то вечеринках, премьерах, а потом долго не могла остановиться. На съемки, правда, пьяная приходила всего два раза, но из-за этого съемки приходилось переносить. К тому времени все уже знали, что у Догилевой есть такая слабость. И новые роли предлагать перестали. А я все глубже погружалась в эту трясину. Самостоятельно выбраться из нее не могла», — вспоминала актриса.

Артистка отметила, что частые рецидивы алкоголизма преследуют ее до сих пор, но она старается сохранять трезвость и быть примером для многих женщин, которые страдают от серьёзных форм зависимости.

Что известно об алкоголизме Гузеевой

Актриса Лариса Гузеева выпивала еще в молодости во время первого замужества. В эфире одного из выпусков передачи «Давай поженимся!» она рассказала о первом супруге-алкоголике, который бил ее, будучи пьяным. Гузеева не только не смогла помочь мужу справиться с недугом, но и сама пристрастилась к спиртному.

«Я была поганой, грязной. Когда бухала, со мной был алкоголик и наркоман. Бил меня, как в бубен, и правильно делал. Хорошо не убил. Он стучал гантелей по виску и смотрел, расширяются у меня зрачки или сужаются. Просто сидел на мне и бил меня гантелей по виску. До этого дрались и потом мирились. И вот когда я поняла, что один удар был сильнее других, я сказала: «Господи, выживу, уйду». Я пошла, вылечилась и сказала: «Я больше так жить не буду», — вспоминала актриса.

После развода Гузеева не смогла до конца избавиться от алкоголизма. Второй муж артистки Каха Толордава знал о пагубной привычке жены, но помочь ничем не мог. Спасло артистку другое: однажды поздно вечером Гузеева возвращалась домой в состоянии опьянения и ее чуть не убили в подворотне. Тогда актриса второй раз пообещала себе, что если выживет, то обязательно бросит пить.

Как Боярский поборол алкогольную зависимость

Актриса театра и кино Лариса Луппиан рассказала о том, как ее замужество с певцом Михаилом Боярским оказалось под угрозой из-за пристрастия супруга к алкоголю. В программе «Судьба человека» она рассказала, что пагубная привычка появилась у мужчины после съемок в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» — он стал встреаться с коллегами и выпивать.

«70-е годы — это очень пьющее время. Сейчас молодежь занимается йогой и ведет здоровый образ жизни, а нам не повезло с нашими мужчинами. Очень многие уже поумирали, потому что они пили жутко, просто страшно», — поведала Луппиан.

По словам актрисы, в день, когда должен был состояться ее развод с Боярским, артист оказался в больнице с приступом панкреатита. Как рассказала Луппиан, супруг чуть не умер и врачи буквально вытащили его с того света.

Справился ли Охлобыстин с алкоголизмом

Актер Иван Охлобыстин рассказал, что страдал от алкоголизма. По его словам, в спиртном он искал решение проблем, но вскоре перестал пьянеть и стал зависим. Охлобыстин признался, что справиться с пристрастием удалось с помощью веры и поддержки духовного наставника — отца Владимира Волгина.

«В какой-то момент алкоголь стал частью моего тела. Нет, я от него не болел, но был зависим. Я встревожился, что это стало обыденным», — рассказал Охлобыстин.