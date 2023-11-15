У родных Брюса Уиллиса появилась надежда на успешное лечение

Эмма Хемминг, поддерживающая своего супруга Брюса Уиллиса в борьбе с деменцией , рассказала о поисках лекарства от недуга.

Сейчас семья актера сталкивается с симптомами, говорящими об однозначном ухудшении его состояния - он перестает узнавать близких.

"Разговоры с доктором Брюсом Миллером и его рассказы дарят вдохновение. Первые методы лечения, модифицирующие заболевание, проходят клинические испытания, в ходе которых активно набираются участники", - написала Хемминг в колонке для издания Sunday Paper.

Семья рассказала о диагнозе Брюса Уиллиса в начале года. Актер в последнее время снимался в проектах, которые не слишком высоко оценивались зрителями и критиками. Квентин Тарантино хотел снять его в своей последней картине, но решение оставалось за близкими актера.