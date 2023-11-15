Руки-Базуки встал смирно под гимн России после обвинений в пропаганде наркотиков

Блогер Руки-Базуки (настоящее имя Кирилл Терешин) в своем Telegram-канале опубликовал гимн России.

© Телеграм-канал Руки Базуки

На видео он встал смирно под звуки национального гимна и так стоял молча.

Пост появился в канале Терешина после жалобы на него в прокуратуру. Подписи к видео Терешин не оставил.

Общественник, автор жалоб на других известных людей Виталий Бородин пожаловался в Генпрокуратуру России с требованием проверить блогера Кирилла Терешина (Руки-Базуки) на пропаганду наркотиков и ЛГБТ, а также на финансовые махинации.

Общественнику не понравился стрим блогера на популярном сервисе Twitch. Помимо Терешина, в стриме принимали участие две откровенно одетые девушки. По словам автора обращения, Терешин в прямом эфире рассуждал о наркотиках и признался, что занимается выводом денег из России.

Терешин прославился своими огромными бицепсами и трицепсами, которые он увеличил при помощи инъекций вазелина. О том, что объем рукам придавало именно это вещество, стало известно, когда блогер пошел на его удаление. До этого молодого человека из Ставрополя называли «Синтоловым качком», поскольку предполагалось, что в бицепсах у него был именно синтол.