Популярного в России комика повторно не пустили в Грузию

Популярный в России стендап-комик Гарик Оганисян рассказал, что ему повторно отказали во въезде в Грузию, где у него должен был состояться концерт. Об этом он заявил в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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«Меня не пустили в Грузию опять. (...) Видимо, даже с армянским паспортом я угроза национальной безопасности целой страны», — написал юморист.

Он добавил, что мечтал выступить в клубе Bukhari в центре Тбилиси. Также он извинился перед теми, кто приобрел билеты на его выступление, и пообещал, что их можно будет вернуть.

В июле 2022 года Оганисяну уже отказывали во въезде в страну. Причина, по которой было принято решение, не уточнялась.